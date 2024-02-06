Artvin olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor

ARTVİN - Artvin'in yüksek kesimleri karla, düşük rakımlı bölgeleri ise şiddetli yağmur ve fırtınayla mücadele ediyor. Kar nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kente dün sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan yağışlar şehrin farklı bölgelerinde olumsuz hava koşullarına neden oldu. Yüksek kesimlerde kar yağışı düşük rakımlı bölgelerde ise yağmur, fırtına etkili oldu.

Yetkililer acil durum olmadığı sürece evden çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, yağmur ve fırtına nedeniyle etkili olan doğal olaylar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanmaktadır. Artvin İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü merkez ve ilçe şantiye ekiplerimiz olarak yaşanan afetler neticesindeki aksaklıkları gidermek için 125 karla mücadele aracı (greyder, ekskavatör, kar küreme kamyonları, acil müdahale pick-uplar) ve 150 personel ile mesaisini sürdürüyor. Vatandaşların acil durum olmadığı müddetçe kötü ulaşım koşullarında evden çıkmamaları yollarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle yolda kalmamaları için hareket etmemelerini, buzlanmaya karşı zincir önlemlerinin alınması, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

120 köy yolu ile ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi 125 iş makinası ve araç gereçle 150 personelle birlikte mücadelesini sürdürüyor.