Artvin'de Orman Benim Kampanyası Başlatıldı

Artvin'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

Kafkasör Yaylası'nda mesire alanında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, gruplar halinde çevredeki çöpleri topladı.

Vali Cengiz Ünsal, 81 yılda yapılan "Orman Benim" kampanyasının Artvin'de yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bilinç ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir etkinlik olduğunu belirten Ünsal, "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Çevreye atılan kağıtlar, cam şişeler zamanla yangına sebebiyet verebiliyor. Duyarlılık oluşturmak adına atıkların toplanması kampanya çerçevesinde Kafkasör alanında etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Ormanların ülkenin akciğerleri olduğunu vurgulayan Vali Ünsal, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Öğrencilerden Berkan Güven de farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü olarak çöp topladıklarını anlattı.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.