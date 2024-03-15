Artvin'de kaya parçasına çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
Artvin-Erzurum karayolunda meydana gelen kazada, yola düşen kaya parçasına çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Artvin'de yola düşen kaya parçasına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Artvin- Erzurum karayolunun 2'nci kilometresinde Salih Altun'un (37) kullandığı 08 HB 071 plakalı otomobil, yamaçtan düşen kaya parçasına çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ve beraberindeki Atanur (57) ve Meryem Gümüş (55) ile Alperen Deniz Altun (2) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.