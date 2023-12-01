Artvin'de kaçak alkol, sigara ve bal ele geçirildi

Artvin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, alkol ve bal ele geçirildi.

Artvin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, alkol ve bal ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda 2 bin 30 paket kaçak sigara, 3 adet elektronik sigara, 310 paket sarmalık sigara tütünü, 92 litre kaçak içki ile 28 kilogram kaçak bal ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ARTVİN