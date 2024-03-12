Artvin'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi

Artvin'de, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen programda, tarih öğretmeni Güllü Demir günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kurtuluş Savaşı yılları ve İstiklal Marşı'nın kabul edilme sürecinin sinevizyonla anlatıldığı programda, Kazım Karabekir Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı oratoryo sahneledi.

Okullar arasında gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konu fotoğraf ve resim sergisinin açılışının ardından tamamlandı.

Programa, Vali Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.