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Artvin'de Esnaf, Otomobile Çarpan Kuşa Kalp Masajı Yaptı

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarpan kuş, yere düştü. Esnaf Diana Yılmaz, kuşun kalp masajı yaparak hayata dönmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde otomobile çarparak yere düşen kuşa, esnaf kalp masajıyla müdahale etti.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir otomobilin camına çarpan kuş, yere düştü.

Durumu fark eden esnaf Diana Yılmaz, yerde hareketsiz yatan kuşun, kalbinin atmadığını ve nefes alamadığını fark edince kuşun göğsüne, parmağıyla kalp masajı yaptı. Kuş, bir süre sonra yeniden nefes almaya başladı.

Kendine geldikten kuşa sonra su ve yem verildi.

Yılmaz'ın kuşa masaj yaptığı anları, esnaf arkadaşı Funda Ergül cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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