Köyde çıkan yangında bir binada bulunan 4 daire zarar gördü - Haberler

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Köyde çıkan yangında bir binada bulunan 4 daire zarar gördü

AA - Güncel
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Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında bir binada bulunan 4 daire zarar gördü.

Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında bir binada bulunan 4 daire zarar gördü.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Zedoban köyünde Kemal, Asım, Tahsin ve Hikmet Atasert kardeşlere ait 4 daireden oluşan bir binada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangı kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

Köylülerin yangını fark ederek durumu itfaiyeye haber vermesinin ardından Borçka Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ve 112 acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında 4 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın esnasında evlerin boş olduğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

AA / Güncel

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