Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta: Rusya, AB'nin Genişlemesine Son Vermek İstiyor, Çok Ciddi Bir Şekilde Yanıt Vermemiz Gerekiyor - Haberler

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, " Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıyı kesinlikle kabul etmiyoruz. Rusya durmayacak gibi gözüküyor. Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesine son vermek istiyor. Rusya bu noktada elinden geleni yapacak. Çok ciddi bir şekilde kendisine yanıt vermemiz gerekiyor" dedi.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Maltepe Forum "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" toplantısı başladı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta de katıldı. Konuşmasına, İstanbul'a duyduğu sevgiyi anlatarak başlayan Meta, şunları söyledi:

"TÜRKİYE SON YILLARDA ÇOK ÖNEMLİ YÜKLERİ TAŞIMIŞ DURUMDA: Türkiye gerçekten stratejik olarak çok önemli bir NATO müttefik ülkesi. Çok değerli, bölgesel, yine aynı zamanda ikili ortaklarımızdan bir tanesi Türkiye ve giderek daha kilit bir oyuncu haline geliyor Avrupa güvenliği söz konusu olduğunda. Hatta onun ötesinde dünya güvenliği söz konusu olduğunda. Ancak Türkiye son yıllarda çok önemli yükleri de taşımış durumda. Özellikle de uluslararası çabalara da katkı sağlayan önemli ülkelerden bir tanesi, terörizmle mücadelede. Yine aynı zamanda mültecilerin hareketliliği söz konusu olduğunda da. Dünyanın en büyük ev sahipliğini gerçekleştiren ülke Türkiye. Türkiye her zaman çok önemli bir ortağımız olmuştur istikrar ve güvenlik için kendi bölgemizdeki. Balkan bölgesindeki güven ve istikrar için net olarak pozisyonunu, konumunu ortaya koymuştur. Çok yapıcı bir şekilde Bosna Hersek'e de yaklaşımda bulunmuştur. Kosova'da da aynı şekilde.

AB ÜYELİĞİ, UZUN BİR SÜRECİ GEREKTİRİR: Maalesef ki biliyorsunuz, Rusya'nın agresyonu söz konusu Ukrayna'ya karşı. Bu noktada Avrupa kemerini tekrar tanımlamak gerekiyor siyasi topluluk olarak. Kendi ortak ilişkilerimizi de daha da üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Buna ilişkin maalesef, herhangi bir dayanağı olmayan, adil olmayan saldırılara karşı beraber aksiyon almamız gerekiyor. Macron, 9 Mayıs 2022'de; hızlıca Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da üyeliklerini ifade etmişti, bunun ihtiyacından bahsetmişti. Bu noktada bizler çok daha yüksek siyasi taahhüde sahibiz. Batı Balkan ülkeleri, Arnavutluk da bunun içerisinde. Bizler bu girişimi can-ı gönülden destekliyoruz. Macron da bu noktada bir yol haritası ortaya koyuyor. AB'nin kararına da bağlı ve Avrupa Konseyi toplantısında, 3 tane yeni aday ülkenin kaderleri tayin edilecek. AB üyeliği, uzun bir süreci gerektirir. Üyeliğe geçmeden önce birtakım müzakerelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bizler istediğimiz ilerlemeyi kaydetmedik belki henüz daha ama Batı Balkanlar kesinlikle bu üyeliğe sahip olmalı.

BALKAN ÜLKELERİNİN DE ÜYELİĞE ERİŞİMİ SAĞLANMALI: 6 tane Batı Balkan ülkesine bakacak olursak, 80 milyonun altında Romanya'nın bile başlı başına bu ülkenin nüfusunu bile yakalayamıyor. AB sadece rakamlara odaklanmamalı. Sorunlarımıza odaklanmalı. Tarih her zaman için tekerrürden ibarettir ve bize gerçekleri gösterir. Batı Balkanların sorunları maalesef hiçbir zaman çözülememiştir. Coğrafi sınırlarımızla da sınırlı kalmıyor Batı Balkan sorunları, Avrupa'nın da sorunu oluyor. AB'nin de siyasi olarak, ekonomik olarak gerekli yatırımları gerçekleştirmesi gerekiyor Balkan ülkelerinin de üyeliğe erişimini sağlamaları için.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISINI KABUL ETMİYORUZ: Bizim bölgemizde AB modelinin gerçekleştirilmesi, AB'ye katılımla olacaktır. İstikrar ve güvenlik söz konusu olduğu zaman, Batı Balkanlar'da sınırların değişmesi hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıyı da kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir propaganda olduğunu hepimiz görüyoruz. Aynı propaganda bizim bölgemizde de mevcut. Sırp savaşında da bunu gördük. Rusya bu noktada durmayacak gibi gözüküyor. AB'nin genişlemesine bir son vermek istiyor. Rusya bu noktada elinden geleni yapacak. Çok ciddi bir şekilde kendisine yanıt vermemiz gerekiyor. Eğer Avrupa gerçekten de büyük olmak istiyorsa kesinlikle büyük düşünmeli, büyük bir vizyona sahip olmalı, stratejik kararlar alınmalı. Bunu yapacak olan yine Avrupa'nın kendisi. AB liderleri, genişleme konusunda gerekli desteklemeyi gerçekleştirmeli. Somut sonuçlar doğuracak adımlar atmalıyız bu yönde.

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNE ODAKLANAN HER PROJEYİ DESTEKLEMELİYİZ: Demokrasi, özgür ve adil seçimle başlar, medyanın özgürlüğü ile devam eder, hukukun üstünlüğü kesinlikle önemlidir. Örgütlü suçlarla mücadele etmek önemlidir. Yolsuzlukla mücadele etmek önemlidir. Hiç kimse bizim adımıza bunu yapmaz. Kendimiz yapmamız gerekiyor. Euro- Atlantic iş birliğine stratejik ortaklarımızla birlikte destek vermeliyiz. Avrupa'nın güvenliğine odaklanan her bir projeyi can-ı gönülden desteklemeliyiz. Arnavutluk, Kuzey Makedonya, yine aynı zamanda Kosova'nın genişleme sürecine dahil edilmesini istiyoruz. Bütün AB ülkelerinin de bunu desteklediğine eminim. Bizler iyimseriz."

ANKA / Güncel