ARNAVUTKÖY SAHİLİNDE KİRLİLİK

ARNAVUTKÖY Sahili'ndeki kirlilik tepkilere neden oldu.

İstanbul Boğazı'nda, özellikle de Arnavutköy sahilinde biriken çöp ve denizanası yoğunluğu dikkat çekti. Belediye ekiplerinin karadan ve denizden yaptığı temizliğe rağmen kirliliğin önüne geçilemiyor. Kuruçeşme, Arnavutköy kıyılarındaki pet şişeler, hazır gıda ambalajları ve tahta parçaları gibi atıklar denizi adeta çöplüğe çeviriyor. Çevre sakinleri, akıntılar ve yağmur nedeniyle çöplerin bu çevrede toplandığını ve kirlilik yarattığını belirtiyor.

"PANDEMİDE BURADA YUNUSLAR YÜZÜYORDU; ÇÖPLERE BAKIN HER ŞEY İNSAN İŞİ"

Tekne kaptanı Şükrü Sevimsavur, "Buradaki kirlilik Arnavutköy'den kanallardan gelen pisliğin denize akması nedeniyle oluşuyor. Temizleniyor ama belli bir süre sonra yine aynısı oluyor. Denizanaları da pislikleri tutuyorlar. Temizlikçiler de burada tekneler var diye pek giremiyorlar. Karadaki temizlikçiler temizliyor ama yine sonuçta aynı. Akıntı, hava şartları ve insanlarımız da büyük bir faktör. Denizlerimizi temizledikten sonra kirletmemek gerekiyor. Pandemi zamanında da ben buradaydım. Pandemi zamanı denizlerimiz tertemizdi. Betonların arasından çiçekler çıkmıştı. Denizde yunus balıkları vardı. Her şey yine insan. Şuradaki çöplere bakın hep insan işi. Doğal iş değil yani" dedi.

"BAZEN AKINTIYLA İLGİLİ ÇÖREKLENME OLUYOR"

Dursun Özgül ise, "Buradaki görmüş olduğunuz kirlilik sadece akıntıyla ilgili olan yağmur yağdığında taşan derelerin, pisliği akıntının olmadığı yerlere getirmesidir. Bunu da belediye temizliyor. Araçlarıyla gelip alıyorlar. Bazen ters akıntıyla temiz olur. Bazen de akıntıyla ilgili çöreklenme olur" diye konuştu.