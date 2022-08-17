BUENOS AİRES - Arjantin'de binlerce kişi hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi Güncel Haberler Arjantin'de hükümete yakın ve muhalif binlerce kişi ülkede artan fiyatlar sebebiyle hükümete çağrıda bulunmak için sokağa döküldü. Arjantin'de hükümete yakın ve muhalif binlerce kişi ülkede artan fiyatlar sebebiyle hükümete çağrıda bulunmak için sokağa döküldü. İşçi sendikaları ve sosyal organizasyonların çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezinde göstericiler sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Hükümete yakın Arjantin Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) ile Arjantin İşçileri Merkezinin (CTA) çağrısına uyan binlerce kişi, şehir merkezindeki Obelisco dikilitaşında toplanarak Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü. Göstericiler, şirketlerin fiyat artırmalarını ve spekülatif hareketlerini protesto ederek hükümete müdahale çağrısı ile işçiler için maaş artışı talebinde bulundu. Yoğun katılımın olduğu gösterilerde, protestocular, hükümetin artan fiyatlar karşısında adım atmaması durumunda gösterilere devam edeceklerini ifade etti. Öte yandan, hükümete muhalif sol görüşlü gruplar da sosyal yardımların artırılması çağrısıyla şehir merkezinden hükümet binasının önünde bulunan Mayıs Meydanı'na yürüdü. Göstericilerin sabah saatlerinden itibaren caddeleri kapatması nedeniyle ulaşımda ve şehir trafiğinde aksamalar yaşandı. Güncel AA / Muhammed Emin Canik Buenos Aires Arjantin Güncel Haberler

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