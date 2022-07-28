Arı: "Evlerin Yarı Parasını TOKİ Aracılığıyla Devlet Ödeyecek Ancak Vatandaşımız Kaç Para Ödeyeceğini Bilmiyor. Açık Sözleşmelere İmza Attırıldılar"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, geçen yıl Antalya'da çıkan yangın sonrası yapımına başlanan evlerin bir yıl geçmesine rağmen hala teslim edilemediğine dikkat çekti. Arı, "Bu evler bittiğinde, evlerin yarı parasını TOKİ aracılığıyla devlet ödeyecek ancak vatandaşımız kaç para ödeyeceğini bilmiyor. Açık sözleşmelere imza attırıldılar. Açık sözleşme üzerinden de bu evler bittiğinde kendilerine bir fatura çıkarılacak. Bu faturayı da vatandaşlarımız nasıl ödeyecek belirsiz" dedi.

Geçen yıl Antalya Manavgat'ta çıkan; Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve İbradı'da etkili olan yangın bin 350 ev, 750 ahır ve binlerce dönüm ormanın yanmasına neden olmuştu. Yangının üzerinden geçen bir yılın ardından bölgeyi ziyaret edip, vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı şunları söyledi:

"BİR YIL OLDU HENÜZ EVLER TAMAMLANMADI"

"Bir yıl oldu henüz evler tamamlanmadı. Ne zaman biteceği belli değil. Ramazan ayından bu yana çivi çakılmayan evler var. Bırakılıp bir iki ay sonra ufak işlemler yapılıp tekrar bırakılan evler olduğu söyleniyor. Konteynırda yaşayan bir teyze, 'Ben bir kışı zor şartlarda geçirdim. Ben bir kışı daha bu konteynırda geçirmek istemiyorum. Evim yapılsın diye her gün bekliyorum' diye feryat etti. Vatandaşlarımızın hali bu. Devletimiz güçlü bir devlet, biz buna inanıyoruz ama kaynaklar vatandaşa değil, yandaşa kullanıldığı için vatandaşımız evi bitirilememiş konteynırda yaşamaya terk edilmiş durumda.

"İLERİYE DÖNÜK 20 YIL SÜREYLE BORÇLANDIRILAN VATANDAŞLARIMIZLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bu evler bittiğinde, evlerin yarı parasını TOKİ aracılığıyla devlet ödeyecek ancak vatandaşımız kaç para ödeyeceğini bilmiyor. Açık sözleşmelere imza attırıldılar. Açık sözleşme üzerinden de bu evler bittiğinde kendilerine bir fatura çıkarılacak. Bu faturayı da vatandaşlarımız nasıl ödeyecek belirsiz. Evi yananlar bir tek emekli gelirlerinin olduğunu, emekli maaşıyla, yapılacak evin parasını ödemesinin mümkün olmadığını söylüyor. Bütün malı mülkü evinde varken bir anda çıkan yangınla durduk yere ileriye dönük 20 yıl süreyle borçlandırılan vatandaşlarımızla karşı karşıyayız.

"EV DEMEK SADECE DUVAR, ÇATI, İÇİNDEKİ MALZEME DEMEK DEĞİL. ORADA BİR YAŞANMIŞLIK VAR"

Bu konuda tarafımdan verilmiş kanun teklifim var. Bu dağlarda yandı denilerek satılan binlerce, milyonlarca metreküplük orman ağaçları var. Onlardan çok büyük rant elde edildi. Bir taraftan birileri zengin edildi. Ancak ucuza da satsa devlete bir para kaldı. Kanun teklifim; evlerin yarısını TOKİ ödüyor ise diğer yarısı da orman satışından elden edilen paradan ödenmelidir şeklinde. Evi yeniledik demeyle bu iş olmaz. Ev demek sadece duvar, çatı, içindeki malzeme demek değil. Orada bir yaşanmışlık var. Eşyaları, anıları, çocukluğu her şey yandı. Bir anlamda orada maneviyatı zarar gördü. Şimdi bir de yüksek rakamlarla ödeme yaptırırsak daha da fazla mağdur olacaklar."

Arı'nın ziyaret ettiği vatandaşlar ise Arı'ya şu sözlerle dert yandı:

"BİZİ BU EVLERDEN DOLAYI BORÇLANDIRIRLARSA DA ÖDEYECEK GÜCÜMÜZ YOK"

Tarlaları ve evi yanan bir vatandaş: "Bize vermiş oldukları söze göre bir yıl içinde herkes evine oturacaktı. Herkes kiraya veya konteynıra gitti. Ben kiradayım, kalp krizi geçirmiş bir adamım. Bizlere ev kirasına yardım edeceğiz dediler. Yardım etmediler. Ben bu zamana kadar bin TL'ye oturuyordum ev kiraları ikiye katladı. Bu binalar Ramazan Bayramı öncesinde de bu şekildeydi. İki gün önce dolgusunu yaptılar başka hiçbir şey yapmadılar. Üç katlı binam vardı, borcum yoktu, ne günahım vardı? Devletin ormanından çıktı geldi bir yangın. Devletin ne uçağını ne yangını söndürdüğünü gördük. Kendi haline bıraktılar vatandaşın evi kül oldu gitti. Evden üstümdeki kıyafetlerle çıktım bir tane iğne alamadım üç katlı bina kül oldu gitti. Bizi bu evlerden dolayı borçlandırırlarsa da ödeyecek gücümüz yok. Tarım arazimizde ne varsa yandı. Evler bitince ne ödeyeceğimize dair bir bilgi yok. Gelirde yok bir emekli maaşı var" dedi.

"BİRAZ ÇALIŞIYORLAR, SONRASINDA İKİ AY KİMSE YOK"

Evi yanan bir diğer vatandaş ise ev yapım çalışmalarının ağır ilerlediğinden şikayet ederek şunları söyledi: "Biraz çalışıyorlar, sonrasında iki ay kimse yok. Bu evlerde oturacak olanların, yangından mağdur olanların evleri bekliyor. Evleri bitecek olanlar konteynırda oturmayanların, zengin olanların evleri. Kaç para ödeyeceğimizi bilmiyoruz, ne çıkarsa. Evler sözde bir yılda bitecekti. Burada 65 yaşından aşağı ev sahibi olan hiç yok. Herhalde teslim edecekleri evleri çocukları ödeyecek diye bir kontrat yapacaklar çünkü burada yaşayan herkes 85-90 yaşında, en genç benim bende 64 yaşındayım. Emekli maaşımızın dışında bir gelirimizin olma şansı yok."