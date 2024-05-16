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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

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Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yollar kayganlaştı ve sürücüler güçlükle ilerledi.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kentte bir süredir etkisini gösteren sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düşmesi nedeniyle yüksek kesimlerde kar ve sis görüldü.

Kentte sabah etkisini gösteren sağanak yağış, Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde kara dönüştü. Sisin de etkili olduğu bölgede, görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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