Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yollar kayganlaştı ve sürücüler güçlükle ilerledi.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
ARDAHAN - Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oldu.
Kentte bir süredir etkisini gösteren sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düşmesi nedeniyle yüksek kesimlerde kar ve sis görüldü.
Kentte sabah etkisini gösteren sağanak yağış, Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde kara dönüştü. Sisin de etkili olduğu bölgede, görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.