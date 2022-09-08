Tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ardahan'da 599 paket gümrük kaçağı sigara ile bazı ürünler ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Ardahan'da 599 paket gümrük kaçağı sigara ile bazı ürünler ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı tütün satışı ve ticaretinin önlenmesine yönelik mücadele çalışmaları kapsamında, Ardahan-Kars kara yolunda durdurdukları bir araçta arama yaptı.

390 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği araçtaki 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Hanak ilçesinde de bir iş yerinde yapılan aramada, 209 paket gümrük kaçağı sigara, 57 bin 600 boş makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İş yerinde bir kişi hakkında işlem yapıldı.