Ardahan-Artvin kara yolu çığ nedeniyle kapanmıştı, yeniden trafiğe açıldı
Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan- Artvin kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler, bölgede yoğun kar ve tipinin yer yer ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.