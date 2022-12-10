Arap Birliği Genel Sekreteri: Çin-Arap Zirvesi Dostluk Bağlarının ve Stratejik İşbirliğinin İlerlemesini Sağlayacak

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin iki taraf arasındaki dostluk bağlarını ve stratejik işbirliğini ilerletmeyi amaçladığını söyledi.

Ebu Gayt bu açıklamasını, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da özel bir röportaj sırasında yaptı.

SES 1 (Arapça): AHMED EBU GAYT, Arap Birliği Genel Sekreteri

"Zirvenin ayrı bir önemi var, çünkü her şeyden önce Çin lideri Xi Jinping'i Arap devletlerinin liderleriyle biraraya getiren ve büyük önem taşıyan bir zirve.

Arap dünyasının Çin vizyonuna, çabasına, gelişimine ve yatırımlarına gereksinimi var ve Çin'in tarihi ortakların dostluğuna gereksinimi var. Çin'in derin ve engin tarihini anlamalıyız, Arap bölgesi de öyle."

Kahire merkezli pan-Arap organının Genel Sekreteri, zirvenin Çinli ve Arap liderler için vizyon alışverişinde bulunma şansı olduğunu ve Çin-Arap işbirliğinin devam eden ivmesinden çok memnun olduğunu söyledi.

SES 2 (Arapça): AHMED EBU GAYT, Arap Birliği Genel Sekreteri

"Arap bölgesinin kalkınmaya ihtiyacı var ve ekonomik, sosyal, politik, eğitim ve sağlık sorunları gibi birçok sorunu var, dolayısıyla çok fazla ihtiyaçları var.

Çin, gelişmekte olan dünyaya ait bir devlet ve büyük bir başarı elde etti ve başkalarına yardım etmeye istekli gelişmekte olan bir ülke olduğunu asla unutmuyor."

Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) ile ilgili olarak Ebu Gayt, Arap dünyasının bunu memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini söyledi.

SES 3 (Arapça): AHMED EBU GAYT, Arap Birliği Genel Sekreteri

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi kuşkusuz memnuniyetle karşılanıyor ve destekleniyor. Yakın gelecekte bunun daha elverişli bir ortam ve zemin sunacağına inanıyorum.

BRI o kadar memnuniyetle karşılanıyor ki birçok ülke için avantajlar getiriyor ve aynı zamanda Çin'e de fayda sağlıyor.

Çin'in başarısı, yalnızca Çin halkının refahı için değil, aynı zamanda uluslararası toplumun refahı ve küresel olarak, güvenlik açısından dengeli siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler için çok gerekli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Riyad'dan bildiriyor.(XHTV)