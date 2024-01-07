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Apartman sakinleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir apartmanda aidat ödemeleriyle ilgili yapılan toplantıda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde apartman sakinleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'ndeki bir apartmanın toplantı salonunda aidat ödemeleriyle ilgili görüşme yapıldı. Apartman sakinleri arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli Balcı Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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