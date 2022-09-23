Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antony Blınken: İran Halkı İçin İnternet Özgürlüğünü Geliştirmek Üzere Gerekli Adımları Attık

Güncel Haberler

Antony Blınken: İran Halkı İçin İnternet Özgürlüğünü Geliştirmek Üzere Gerekli Adımları Attık

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bugün, İran hükümetinin uyguladığı sansüre karşı çıkmak, dijital iletişime daha çok erişim sağlamak için genel lisans vererek İran halkı için internet özgürlüğü ve serbest bilgi akışını geliştirmek üzere gerekli adımları attık" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bugün, İran hükümetinin uyguladığı sansüre karşı çıkmak, dijital iletişime daha çok erişim sağlamak için genel lisans vererek İran halkı için internet özgürlüğü ve serbest bilgi akışını geliştirmek üzere gerekli adımları attık" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İranlılara yönelik bir Genel Lisans vermek için harekete geçtiklerini bildirdi. Blinken sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün, İran hükümetinin uyguladığı sansüre karşı çıkmak, dijital iletişime daha çok erişim sağlamak için Genel Lisans vererek İran halkı için internet özgürlüğü ve serbest bilgi akışını geliştirmek üzere gerekli adımları attık."

Kaynak: ANKA / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Mevlüt Çavuşoğlu İran Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title