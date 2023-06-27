Antalya Valisi Ersin Yazıcı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve beraberindeki heyetle birlikte Hakkari'de şehit olan Polis Memuru Serkan Çölkesen, 1996 yılında Tunceli'de şehit olan Piyade Er Ömer Dikmen ve 28 Şubat 2023 tarihinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler'in ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Vali Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve beraberindeki heyetle birlikte Hakkari'de şehit olan Polis Memuru Serkan Çölkesen, 1996 yılında Tunceli'de şehit olan Piyade Er Ömer Dikmen ve 28 Şubat 2023 tarihinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler'in ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehit yakınlarıyla sohbet edip, ailelerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Yazıcı, "Vatanımız için canını hiç düşünmeden feda eden kahramanlarımızın ailelerini ziyaret ederek bu mübarek günde şehitlerimizi dualarla andık. Şehit ailelerimizin Kurban Bayramı'nı kutladık. Rabbim bu cennet vatan için şehit olan tüm kahramanlarımızdan razı olsun." dedi.

Devlet ve millet olarak daima şehit ailelerinin yanında olduklarını söyleyen Vali Yazıcı, şöyle konuştu:

"Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Devletimiz, tüm imkanlarıyla hizmetinizdedir."

Şehit yakınları da, Vali Yazıcı'ya kendilerini yalnız bırakmadıklarından dolayı teşekkür etti.

Vali Yazıcı, şehit ailelerine Türk Bayrağı hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.