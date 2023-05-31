Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, TOBB yönetiminde

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönetiminde yer aldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönetiminde yer aldı.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 3 dönemdir yürüten Ali Çandır, TOBB'un yönetiminde de görev yapacak.

TOBB'un 79'uncu Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nun oluşturduğu yönetim kurulunda yer alan Çandır, önceki dönemlerde TOBB Ticaret Borsaları Konsey Üyesi ve TOBB Genel İdare Kurulu üyesi olarak da görev yapmıştı.