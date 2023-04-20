ANTALYA-ŞEHİTLİKLER VE MEZARLIKLARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Antalya'da Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklara giden vatandaşlar ve şehit yakınları gözyaşı dökerek, kaybettikleri yakınlarının mezarları başında hem dua edip andı, hem de mezarlara bakım yaptı.

Antalya'da Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklara giden vatandaşlar ve şehit yakınları gözyaşı dökerek, kaybettikleri yakınlarının mezarları başında hem dua edip andı, hem de mezarlara bakım yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit yakınları, arefe günü mezarlığa gelerek dua etti. Şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarların bakımını yaptı, Kuran-ı Kerim okudu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise mezarlık girişinde çiçek fidesi dağıttı. Belediye yürüyemeyecek durumda olan ya da mezarı uzak olan vatandaşlar için ise elektrikli golf arabası tahsis ederek ulaşımlarını sağladı.

'HAYAT BÖYLE DEVAM EDİP GİDİYOR'

Bayram öncesi 1999 yılında İstanbul'da helikopterin denize düşmesi sonucu şehit düşen Kr. Plt. Tğm. Alper Balcı'nın mezarını ziyaret eden baba Mehmet Balcı, "Zor bir durum. Allah kimseye böyle acı vermesin. Hayat böyle devam edip gidiyor" dedi.

'40 YILDIR ZİYARETİNE GELİYORUM'

Kardeşi Jandarma Çavuş Akil Demiral'ın 1981 yılında Tunceli Çemişkezek'te çatışmada şehit düşerek Antalya'nın ilk şehidi olduğunu söyleyen Ali Demiral, "Her bayram öncesi muhakkak ziyaretine geldiğimiz gibi bu bayram öncesi de geldik. Diyecek bir şey yok. 1981 yılında Tunceli Çemişkezek'te şehit oldu. Ne yapalım ne annemiz ne babamız yaşadı. 40 yıldır hep ziyaretine geliyorum" diye konuştu. (DHA)