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Antalya'nın Kumluca ilçesinde ilk turfanda kavunlar hasat edildi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçi Arif Gürkan'ın serasında ürettiği ilk turfanda kavunlar hasat edilerek toptancı haline gönderildi. Kavunlar halde 70-90 liradan alıcı buldu. Kumluca Komisyoncular Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek, kavun piyasasının riskli ve değişken olduğunu belirtti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretilen ilk turfanda kavunlar hasat edilerek toptancı haline gönderildi.

???????Göksu Mahallesi'nde çiftçi Arif Gürkan'ın serasında ürettiği kavunlar halde 70-90 liradan alıcı buldu.

Gürkan, serasında daha önce domates ve biber yetiştirdiğini bu yıl ise kavun üretimine karar verdiklerini söyledi.

Bir kavunun ortalama 800 gram ila 2,5 kilo geldiğini belirten Gürkan "Birinci hasatta şu an fiyatlar çok iyi. Bu açıdan tüm çiftçilere serada kavun üretimi yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Gürkan, kavunlarının yurt içi ve yurt dışında alıcı bulduğunu ifade etti.

Kumluca Komisyoncular Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek, "İlçemizde yaklaşık 100- 150 dönüm alanda kavun üretimi gerçekleştiriliyor. Turfanda kavunun hasadına başlanıldı. Toptancı halimizde 70-90 lira arasında satışı yapılmakta. Kavun piyasası çok riskli ve değişkendir. Piyasası sabah ve akşam değişkenlik yaratmaktadır. Arz ve talebe göre değişmektedir. " diye konuştu.

Üretici ve komisyoncu İbrahim Durdaş ise " Kumluca kavununun ilk hasadına başlanıldı. Kumluca, domates ve kavun üretiminde de bir marka haline geldi. Üreticilerimize bol kazançlar diliyorum." dedi. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Kumluca Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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