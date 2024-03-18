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Antalya'da Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi

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Antalya'nın Serik, Kemer ve Finike ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Serik, Kemer ve Finike ilçelerindeki törenlere, ilçe yöneticileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Antalya'nın Serik, Kemer ve Finike ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Serik ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Vekili Kemal Yıldırım, kamu kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda, "Çanakkale" konulu sinevizyon gösterisi yapıldı, "Son yoklama" adlı gölge gösterisi sergilendi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kemer

Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlikle devam etti.

Öğrenciler, şiir okudu, müzik dinletisi sundu, "Çanakkale" adlı tiyatro oyunu sergiledi.

"Çanakkale Destanı" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programlara, Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, İlçe Müftüsü Recep Balaban da katıldı.

Finike

Finike'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşundu bunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program, Cumhuriyet Çok Programlı Lisesi Konferans salonunda şiir ve gösteriler ile devam etti.

Törene, Kaymakam Musa Kazım Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Kemal Karayaka da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Antalya Finike Kemer Güncel Haberler

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