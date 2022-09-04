Son dakika haberleri... Kumluca'da orman yangını (2) Güncel Haberler Son dakika haberine göre -Yanan alana helikopterlerin su tahliye etmesi -Yanan alandan yükselen dumanlar ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Mahallesi'nde sahile yakın bir bölgede orman yangını başladı. -Yanan alana helikopterlerin su tahliye etmesi -Yanan alandan yükselen dumanlar ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Mahallesi'nde sahile yakın bir bölgede orman yangını başladı.(2) Güncel Kaynak: AA / Ali Karataç Kumluca Adrasan Antalya su Güncel Haberler Son Dakika

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