Antalya haberleri... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Antalya haber: Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir işletmede Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir işletmede Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Adrasan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'ndeki C.R'nin işletmesinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlattı. Şüpheliye ait işletmede ve evinde yapılan aramada, 25 kök dişi Hint keneviri, 1 kilo kubar esrar, hassas terazi, 2 cep telefonu, havalandırma düzeneği ve aydınlatma düzeneği ele geçirildi. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanmak" iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çakmak Kumluca Antalya Güncel Haberler

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