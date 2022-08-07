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Antalya haber... Antalya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Antalya haber... Antalya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Antalya haberleri: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol kenarında bir ceset bulundu.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol kenarında bir ceset bulundu.

Yeşildere Mahallesi 1121 Sokak'ta bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çevredeki bazı vatandaşlar, cesedi bulunan kişinin başını kaldırım taşına çarptığını öne sürdü.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

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