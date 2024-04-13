Antalya'daki teleferik kazasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin, teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım-onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı olayla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyetin, kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptığını bildirdi.

"İLGİLİ İŞLETMENİN ACİL EYLEM VE TAHLİ PLANININ MEVCUT OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Tunç, açıklamasında olayla ilgili ön rapor hazırlandığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."