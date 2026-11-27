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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- COP31'de iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin 46 kararda uzlaşı sağlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 196 ülkeden 120 bini aşkın delegeyi ve 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi Antalya'da buluşturan COP31, Türkiye'nin bugüne kadar ev sahipliğini üstlendiği en büyük uluslararası organizasyon oldu

14 gün süren zirve kapsamında Türkiye, farklı ülkeler ve uluslararası finans kuruluşlarıyla 26 milyar doları aşan yatırım ve finansmanı kapsayan 10 anlaşmaya imza attı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

2- DSİ bütçesinin tamamına yakını toprak ve su kaynaklarının yönetimi için kullanılacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2027 yılına ilişkin bütçe teklifine göre, kuruma ayrılan 324 milyar lira ödeneğin en büyük dilimi 310,2 milyar lirayla Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı için harcanacak

Bu program kapsamında, su kaynaklarının araştırılması ve kalitesinin izlenmesi, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini gibi alanlara yatırım yapılacak

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- İsviçre'den Türkiye'ye son iki yılda 1 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım geldi

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak:

"İstihdam açısından da yalnızca şirketlerin doğrudan çalışan sayılarına bakmak yeterli değil. Üretim tesislerinin yerel tedarikçiler, lojistik şirketleri, hizmet sağlayıcılar ve diğer iş ortakları üzerinden yarattığı dolaylı ekonomik faaliyet de önemli"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- Cenevre'de NAZA belgeselini izleyenler, bu yapıtın Gazze'deki soykırımı kanıtladığını belirtti

Güney Afrika'nın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zaheer Laher: "Çeşitli insan hakları kuruluşları, uluslararası örgütler ve İsrailli sivil toplum kuruluşları da İsrail hükümetinin Gazze'de yaptıklarının bir soykırım olduğuna işaret etti. İzlediğimiz belgesel, yaşananlara dair bu örneklerden bazılarını gözler önüne seriyor"

İspanyol Angela Chacon: "Sonuç olarak şunu söyleyebilirim; bizzat soykırımı gerçekleştirenlerin bile bunun bir soykırım olduğunu kabul ettiği durumda, bazı devletlerin ya da kişilerin bu durumu soykırım olarak tanımaması bana oldukça tuhaf geliyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Enerji fiyatlarındaki sıçrama merkez bankalarını yeniden faiz artışına zorluyor

J.P. Morgan tarafından yayımlanan "2027 Görünüm Raporu"nda, küresel enerji akışındaki aksamaların ve petrol fiyatlarındaki sert sıçramanın enflasyon baskılarını kalıcı hale getirdiği belirtildi

Raporda, dünya genelinde izlenen 37 büyük merkez bankasından 17'sinin yeniden faiz artırdığına ve küresel tahvil getirilerinin son on yılların en yüksek seviyelerine ulaştığına dikkat çekildi

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

6- AB'nin Rus gazından çıkış sürecinde ABD'ye bağımlılık riski büyüyor

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü Avrupa Baş Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz:

"ABD'nin 2027'de Rusya'dan gelen LNG hacminin tamamını ikame etmesi halinde AB'nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 75'ini ABD karşılayabilir"

"Rusya'dan gelen hacimlerin ağırlıklı olarak ABD LNG'si ile ikame edilmesi, AB'nin arz kaynaklarını gerçekten çeşitlendirmek yerine tek bir tedarikçiye bağımlılığını da daha da artıracaktır"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

7- Avrupalı otomotiv üreticileri Türkiye'deki tesislerinin "Made in EU" kapsamına alınmasını istiyor

Avrupalı üreticilerin Türkiye'deki mevcut tesislerinde yılda yaklaşık 33 bin araç üretildiğine dikkati çeken ACEA, Türkiye'deki mevcut tesislerin "Made in EU" düzenlemesinin dışında kalmasının Avrupalı üreticilerin uzun yıllara dayanan yatırımlarını riske atabileceğini bildirdi

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

8- Muhammed Salah, Trabzonspor'a hayat veriyor

Bordo-mavililerin UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden Salah, 18 resmi maçta 12. golüne ulaştı

Karadeniz ekibi, Salah'ın gol attığı Süper Lig'deki 6 maçta 15 puan, Konferans Ligi'ndeki 3 maçında da 9 puanı hanesine yazdırdı

(Selçuk Kılıç/Sofya)

9- Suudi ziyaretçiler, Etnospor Kültür Festivali'nin ülkelerinde düzenlenmesinden memnun

Abeer AlBattal: "Suudi ve Türk halklarının kültür ve gelenekleri arasında benzerlikler var. Türkleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz de Türkiye'yi ziyaret ettiğimizde Suudiler olarak kendimize benzeyen pek çok şey görüyoruz"

Abdülaziz El-Uteybi: "Ailemizle çok keyif aldık. Festival çok özeldi; bize kültürel detaylar sundu, Türklerin gelenek ve görenekleri hakkında bilgiler verdi. Her yıl düzenlenmesini temenni ediyorum"

(Emre Aşıkçı-Baybars Can/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlamak istiyor

Başantrenör David Ginesta Montes: "Eğer tribünleri doldurabilirsek biz orada sekize yedi olacağız. Artı bir her zaman taraftardır"

Oyuncu Döne Gül Bozdoğan: "Yunanistan maçı kesinlikle almamız gereken bir maç, hedef maçımız"

(Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA