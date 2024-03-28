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Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar anıldı

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Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.

Çocuğun babası Murat ve annesi Derya Pınar, dedesi Adem Yılmaz, Belek Limak Ortaokulundan öğretmen ve sınıf arkadaşları, Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir araya geldi.

Sınıf arkadaşları, Mahra Melin Pınar'ın mezarına çiçek bırakıp, dua etti. Sınıf arkadaşı Yiğit Yorulmaz, Mahra için yazdığı mektubu okuyup mezara bıraktı.

Baba Murat Pınar ise kızının ölümünün üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek, "Gülen gözleriyle, hayalleriyle, umutlarıyla gözümden bile sakındığım, bedeni toprak, ruhu benimle olan canım evladım. Sen her an, her saniye aklımızda, kalbimizde bizimlesin. Asla unutmadık, unutmayacağız. Huzur içinde yat kızım." diye konuştu.

Anne Derya Pınar, kızının mezarında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Mahra'nın arkadaşları, mezarın başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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