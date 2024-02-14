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Antalya'da Metruk Evde Ölü Bulundu

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Antalya'da sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Yaşar Bahar, kaldığı metruk evde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ANTALYA'da 2 gün önce sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Yaşar Bahar (41), kaldığı 2 katlı metruk evde ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termossos Caddesi'nde boş arazide 2 katlı metruk evde meydana geldi. Sokakta yaşayan Yaşar Bahar'dan haber alamayan arkadaşları gittikleri metruk evde, onu yerde yatarken buldu. Bahar'dan tepki alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaşar Bahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesiyle olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de geldi. İncelemelerin ardından Bahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yaşar Bahar'ın 2 gün önce, bölgede yaşayanların ihbarıyla, kendisi için gelen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmediği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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