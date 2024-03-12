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Antalya'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü Töreni

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Antalya'da düzenlenen törenle 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, vali yardımcıları, büyükşehir belediye genel sekreteri, askeri yetkililer, üniversite temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Törenin ardından sergi alanı gezildi.

Antalya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Türk'ün Özü, Akif'in Sözü" programına, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Kayhan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, "Türk'ün Özü, Akif'in Sözü" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Şahin, resim dalı birincisi Eylül Beyza Şeker, şiir dalı birincisi Nehir Narçin ve kompozisyon dalı birincisi İrem Cengiz'e plaketlerini takdim etti.

Programda, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sahnelendi.

Programın ardından Vali Şahin ve beraberindekiler "İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" temalı resim, şiir ve kompozisyonların bulunduğu sergi alanını gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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