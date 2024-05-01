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Antalya'da Evde Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evdeki cesedi buldu. Polis ekipleri cesedin ev sahibine ait olduğunu belirledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Habipler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndüren itfaiye ekipleri, evde 1 kişinin cesediyle karşılaştı.

Polis ekipleri cesedin ev sahibi Birol Emeksiz'e (76) ait olduğunu tespit etti.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Emeksiz'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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