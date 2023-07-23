Antalya'da eski gazino binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski gazino binasında çıkarak yakındaki boş ahıra, ağaçlara ve seralara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Dikmen Mahallesi Dikmen Kavşağı'nda, üç yıldır kapalı olan ve içeride malzemelerin bulunduğu eski gazino binasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede büyüyerek binanın yanındaki boş ahıra, ağaçlara ve seralara sirayet etti. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 6 araçla müdahale ettiği yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiyenin, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Binanın ve ahırın sahibi Hüseyin Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bina resmi olarak belediye tarafından üç yıl önce kapatılmıştı. Elektriği de kesildi. İçerisinde dolaplar, malzemeleri ile böyle duruyordu. Ahır da hayvanlar daha önce çalındığı için boştu. Yangının neden çıktığını bilmiyorum." dedi.

Yangında, söz konusu bina ve ahır ile toplam iki dönüm alandaki seralar ve ağaçlar zarar gördü.