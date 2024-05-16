Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Engelli Gençler Bir Gün Boyunca Asker Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen törende 18 engelli genç, bir günlüğüne askerlik yaptı. Törene Antalya Valisi, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve engelli gençlerin aileleri de katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Engelli gençlere temsili askerlik terhis belgesi ve hediyeler verildi. Törenin sonunda ise Antalya Otizm Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören bireyler dans gösterisi gerçekleştirdi.

Antalya'da Dünya Engelliler Haftası kapsamında 18 engelli genç düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen temsili askerlik ve yemin törenine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Gürbüz, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Komando Albay Mehmet Kayhan, ilçe kaymakamları ve engelli gençlerin aileleri katıldı.

Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle askerlik hizmetini yerine getiremeyen özel bireyler için düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, engelli bireylerden Alperen Çetinkaya yaş kütüğüne plaket çakıp, Bayrak şiirini okudu.

Silah ve bayrak üzerine el basarak yemin eden engelli bireylere Vali Şahin, temsili askerlik terhis belgesi ve hediyeler verdi.

Törende Antalya Otizm Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören bireyler dans gösterisi gerçekleştirdi.

Tugay Komutanı Piyade Komando Albay Kayhan'ın konuşmasının ardından program tören geçişi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Başsavcı Antalya Otizm Dünya Engelliler Yaşam Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title