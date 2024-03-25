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Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 6 mağdur kurtarılırken 7 şüpheli yakalandı. Ayrıca şüphelilerden birinin "Fuhşa teşvik aracılık ve yer temin etmek" suçundan yaklaşık 13 yıl süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile cep telefonları ve çeşitli materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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