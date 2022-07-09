Antalya'da duvara sıkışan kuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı Antalya'da ayağı duvara sıkışan kuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Antalya'da ayağı duvara sıkışan kuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki istinat duvarında yavru kuşun sıkıştığını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışması için sokağı trafiğe kapattı. Bir itfaiye eri merdivenle duvara çıkarak yavru kuşu kurtardı. Ayaklarına dolanan ip nedeniyle ayağının kırıldığı tespit edilen yavru kuş, itfaiye ekiplerince tedavi için veterinere götürüldü. Ekiplerin çalışmasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı. Kuşu görerek ihbar eden Ahmet Durmaz, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, yavru kuşun ayağının kırılmasına üzüldüklerini söyledi. AA / Süleyman Elçin - Güncel Ahatlı Mahallesi Antalya İtfaiye Kepez Güncel Haberler

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