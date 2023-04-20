ANTALYA'DA DENİZE SIFIR ÇARDAKLAR YANDI

ANTALYA'da denize sıfır olarak inşa edilen ve ucuz tatil olarak nitelendirilen çardakların olduğu bölgede yangın çıktı.

ANTALYA'da denize sıfır olarak inşa edilen ve ucuz tatil olarak nitelendirilen çardakların olduğu bölgede yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında 4 çardak tamamen yanarak küle döndü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Aksu ilçesi Kumköy Sahili'nde bulunan ve yerli halkın yaz yalarında kullandığı çardaklarda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 4 yarı çardakta çıkan yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Denize sıfır olarak inşa edilen ve yerli halkın yaz aylarında kullandığı çardakların alev alev yanmasını bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Kayıt yapan bazı vatandaşlar ise çardakların kundaklandığı iddiasında bulunurken, polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.