BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ) bugün son güne girilirken, müzakerelerin hafta sonuna uzaması bekleniyor. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, 'Çözüm çıkmadan masadan kalkmayacağız' açıklaması da uzlaşma sağlanana kadar görüşmelerin sürdürüleceğine işaret etti. Geçmiş iklim zirvelerinde de kapanışlar gecikirken, Madrid'deki COP25 yaklaşık 44 saat uzamıştı.

Antalya 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da sona ermesi planlanan COP31'de, 12'nci günün ana gündemini nihai müzakereler oluşturuyor. İklim finansmanı, uyum, emisyon azaltımı ve adil geçiş konularında ülkeler arasında görüş ayrılıkları sürerken, üst düzey yetkililerden edinilen bilgilere göre konferansın planlanan tarihte tamamlanması beklenmiyor. Müzakerelerin uzamasına ilişkin henüz resmi karar açıklanmadı.

'ÇÖZÜM ÇIKMADAN KALKMAYACAĞIZ'

COP31 Başkanı Murat Kurum, dün düzenlenen basın toplantısında, tarafların kaygılarını dinlediklerini ve çözüm seçeneklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Tarafların kaygılarını dinliyor, siyasi iradeye ihtiyaç duyulan alanlarda çözüm seçeneklerini masaya bir bir getiriyoruz. Sorunun değil çözümün peşinde olacağız. Tarafları ortak bir sonuç etrafında buluşturacağız. Çözüm çıkmadan masadan kalkmayacağız" dedi.

Başkan Kurum'un bu sözleri, COP31'in planlanan kapanış tarihini aşması ihtimaline işaret olarak da gösterildi.

AVUSTRALYA'DAN DA AYNI MESAJ

COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen da hazırlanan örtü karar taslağının bütün ülkeler tarafından hemen kabul edilmesini beklemediklerini söyledi. Bowen, uzlaşma sağlanmadan Antalya'daki müzakere salonlarından ayrılmayacaklarını, ülkelerin üzerinde anlaşabileceği bir plan ortaya çıkana kadar çalışacaklarını ifade etti. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ise bütün konularda güçlü ve dengeli sonuçlara ulaşmanın zorlu bir süreç olduğunu belirterek, uluslararası iklim iş birliği açısından kritik günlere girildiğini vurguladı.

YEŞİL BÖLGE KAPANACAK

Konferansın uzaması durumunda Antalya EXPO alanındaki bütün etkinliklerin devam etmesi beklenmiyor. Edinilen bilgilere göre, halka açık Yeşil Bölge, planlanan takvimin sona ermesiyle tamamen kapatılacak. Mavi Bölge'de ülkelerin kurduğu pavilyonlar ile tanıtım, sergi ve yan etkinlikler de sona erecek. Müzakerelerin devam etmesi halinde yalnızca görüşmelerin gerçekleştirileceği toplantı salonları ve bunların çalışması için gerekli birimler faaliyetlerini sürdürecek. Böylece zirvenin diplomatik görüşmeleri devam ederken, ziyaretçilere yönelik etkinlikler tamamlanmış olacak.

GEÇİCİ YAPILAR KALDIRILACAK

COP31 için Antalya EXPO alanında oluşturulan geçici yapıların kaldırılması işlemlerinin de başlatılması planlanıyor. 21 Kasım'dan itibaren alanda kurulan pavilyonlar, stantlar ve geçici etkinlik alanlarının söküm çalışmalarına geçilirken, müzakerelerin sürdüğü salonların kullanımına devam edilecek. Böylece bir tarafta zirve için kurulan geçici yapıların kaldırılması, diğer tarafta ülkelerin iklim müzakerelerini sürdürmesi bekleniyor.

119 BİN 425 KAYITLI KATILIMCI

Antalya'daki COP31, katılım rakamlarıyla da dikkati çekti. BM yetkilisi tarafından 19 Kasım'da açıklanan verilere göre, konferansa kayıt yaptıranların sayısı 119 bin 425'e ulaştı. Bunlardan 69 bin 315'inin yaka kartlarını teslim aldığı bildirildi. Konferansın ilk günlerinde yayımlanan UNFCCC geçici katılımcı listesinde 194 taraf ülkenin temsilcilerinin yer aldığı, 3 bin 645 medya mensubunun kayıtlı olduğu belirtildi. COP31 kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'ne de çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı. Nihai katılım tablosunun konferansın tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

KÜÇÜK ÜLKELERİN SESİ

COP31'de iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla zarar gören küçük ada devletleri ve gelişmekte olan ülkelerin talepleri de müzakerelerde önemli yer tuttu. Özellikle Pasifik ada ülkeleri, Afrika ülkeleri ve en az gelişmiş ülkelerin temsilcileri, iklim finansmanına erişim, kayıp ve zararların karşılanması ve uyum yatırımlarının artırılması çağrısında bulundu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Divan Toplantısı'nda bakanlar, müzakere gruplarının başkanları ve gözlemci temsilcileri ortak bir görüşme ortamında bir araya geldi. Timor-Leste'nin iklim temsilcisi Adao Soares Barbosa da Divan görüşmelerini yapıcı olarak değerlendirdi. Toplantı, farklı ülke gruplarının taleplerinin ortak karar sürecinde ele alınması açısından önem taşıdı.

REKOR MADRİD'DE

BM iklim konferanslarının ilki 1995 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenirken, sonraki yıllarda müzakerelerin planlanan takvimi aşması sıkça yaşandı. En uzun gecikmelerden biri, 2019 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen COP25'te kaydedildi. 13 Aralık'ta tamamlanması planlanan zirve, yaklaşık 44 saatlik gecikmeyle 15 Aralık'ta sona erdi. Özellikle karbon piyasalarına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle müzakereler uzadı.

MISIR VE BAKÜ'DE DE UZADI

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 2022 yılında düzenlenen COP27, yaklaşık 39 saatlik gecikmeyle 20 Kasım'da tamamlandı. Zirvede iklim krizinden etkilenen ülkeler için Kayıp ve Zarar Fonu kurulması kararlaştırıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2024 yılında düzenlenen COP29'da ise 22 Kasım'da sona ermesi planlanan müzakereler 24 Kasım'a kadar sürdü. İki gün gecikmeyle tamamlanan zirvede, gelişmekte olan ülkelere 2035 yılına kadar yıllık en az 300 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlanması hedefi kabul edildi.

GÖZLER ANTALYA MUTABAKATI'NDA

COP31 Başkanı Murat Kurum ile Müzakereler Başkanı Chris Bowen'ın yürüttüğü görüşmelerde, ülkelerin ortak bir sonuç üzerinde uzlaşması hedefleniyor. Kurum'un dün açıkladığı örtü karar taslağının henüz son şeklini almadığı belirtilirken, tarafların uzlaşması halinde Antalya Mutabakatı'nın Genel Kurul'da kabul edilmesi amaçlanıyor. Ancak müzakerelerin uzaması durumunda Antalya da planlanan kapanış tarihini aşan iklim zirveleri arasına katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı