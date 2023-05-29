Antalya'da Cırnık Köprüsü genişletme çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Caddesi Düden Çayı üzerinde bulunan Cırnık Köprüsü'nde genişletme çalışması yürütüyor. Başkan Muhittin Böcek, çalışmaları yerinde inceleyerek, sık kullanılan güzergahta yapılan çalışmayı gününden önce bitirebilmek için yüklenici firmadan söz aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Caddesi Düden Çayı üzerinde bulunan Cırnık Köprüsü'nde genişletme çalışması yürütüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de çalışmaları yerinde inceleyerek, sık kullanılan güzergahta yapılan çalışmayı gününden önce bitirebilmek için yüklenici firmadan söz aldı.

Başkan Böcek, Cırnık Köprüsü üzerinde devam eden çalışmaları inceledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin ve yüklenici firma yetkilileri, devam eden çalışmalar hakkında Başkan Böcek'e bilgi verdi.

Cırnık Köprüsü'nün hem havaalanı hem de Alanya'ya kadar giden ana yol üzerinde olması nedeniyle hem sabah hem akşam saatlerinde sıkıştığını söyleyen Başkan Böcek, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 94 metre uzunlukta köprü yapıyoruz. 12-18 metre arasında 58 adet fore kazıklar olacak. Bugünün fiyatıyla 23 milyon TL'lik bir çalışma yapıyoruz. 150 günlük bir süre verilmişti. Ama yüklenici firma yetkililerimiz ile görüştük gününden önce tamamlamış olacağız. Bu çalışma sonrası pik saatlerde yaşanan sorunu da çözmüş olacağız."

'Serik Caddesi Yol Düzenleme Projesi' ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda Serik Caddesi'nin 4 şeritli olması, mevcut yolun tramvay hattına doğru genişlemesi mümkün olmaması nedeniyle yolun Cırnık Köprüsü yönünde genişletilmesi kararlaştırıldı. Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nden de alınan izinler doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. Köprü havaalanı istikametine doğru bir şerit daha genişletilecek.