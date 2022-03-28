Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı - Haberler

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Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde bulunan cezaevi inşaatından yaklaşık 5 bin lira değerindeki 100 su vanasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, vanaları E.S, S.S. ve S.S'nin çaldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı, bulunan su vanaları inşaat firmasına teslim edildi.

Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı

Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı

Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı

Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı

Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı

Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı

AA / Fatih Hepokur - Güncel

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