Antalya'da 1. derece sit alanındaki metruk ev yandı

ANTALYA'da 1'inci derece sit alanındaki mahallede koruma altına alınan 2 katlı metruk ev yandı. Bazı vatandaşlar maske takarak ve tişörtleriyle ağızlarını kapatarak söndürme çalışmalarına yardım etti. Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, evlere madde bağımlılarının girdiğini öne sürerek, "Burada bir tarih yandı. Buralar hep koruma altında. Burası 200 yıllık bir ev, yok sayılamaz. Her yıl 10- 15 evimiz yanıyor. Bu yangınların bitmesini istiyoruz" dedi.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1298 Sokak'ta 2 katlı kerpiç ve ahşaptan yapılma metruk evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. 1'inci derece sit alanı olan ve tadilatın yasak olduğu mahalledeki yaklaşık 200 yıllık evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye araçları, dar olduğu için sokağa giremedi. Bunun üzerine ekipler, araçlarını sokağın başına park ederek yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında binanın bazı noktalarında çökmeler oldu.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.