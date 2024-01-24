Üye Girişi
Haberler

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni başsavcı atandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci, görevini Zafer Koç'tan devraldı. Devir teslim töreniyle yeni görevine başlayan Kahveci, Koç'a teşekkür etti ve hizmetleri daha da ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci, devir teslim töreni ile görevini Zafer Koç'tan devraldı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Zafer Koç'tan, başsavcılıkta düzenlenen devir teslim töreni ile devraldığı yeni görevine başladı.

Kahveci törende yaptığı konuşmada, Koç'a Antalya Adliyesi'ne yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yapılan hizmetleri daha da ileriye taşımak istediğini ifade etti.

Tören sonrası Kahveci tarafından Koç'a çiçek takdim edildi ve adliye personeli tarafından uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilek Taşı final mi yapıyor, Dilek Taşı bitti mi? Kara final mi yapıyor? Kara dizisi bitiyor mu? MHP'de bugünkü açıklanan belediye başkan adayları kimler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title