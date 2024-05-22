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Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyoçeşitliliği Projesi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz biyoçeşitliliğinin korunması, yerel balık popülasyonunun artırılması, kaçak avcılığa engel olmak ve sportif balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kıyılarda yapay resifler oluşturmak için proje başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz biyoçeşitliliğinin korunması, yerel balık popülasyonunun artırılması, kaçak avcılığa engel olmak ve sportif balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kıyılarda yapay resifler oluşturmak için proje başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Antalya Bölge Liman Başkanlığı ve STK temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye olarak denizin korunması ve deniz yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Özellikle deniz ekosisteminin korunması, biyoçeşitliliğin artırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Atasoy, şunları kaydetti:

"Yabancı istilacı türlerle mücadele, yerli türlerin popülasyonun arttırılması konusunda önemli çalışmalarımız var. Yapay resifler konusu da uzun bir süredir yapmayı hedeflediğimiz bir çalışmaydı. Projede amacımız deniz ekosistemini korumak, biyoçeşitliliği artırmak. Yapay resiflerin dalış turizmine ve olta balıkçılığına da katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turhan Kebapçıoğlu da yapay resif projesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Kaçak avcılıkla mücadele ve balık popülasyonu artışı için yapay resifi önemsediklerini bildiren Kebapçıoğlu, yapay resif hangi bölgelerde yapılabilir, hangi tip resifler kullanabilir bunları da ilerleyen toplantılarda değerlendireceklerini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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