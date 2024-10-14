Üye Girişi
Haberler

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya 13 Yıla Kadar Hapis Cezası Talebi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya 13 Yıla Kadar Hapis Cezası Talebi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve diğer sanıklar hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Koca'ya 3 ayrı suçlamadan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ANKARA'da 11 Aralık 2023'te oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Faruk Koca hakkında 3 ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, geçen yıl 11 Aralık'ta Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın beraberindeki iki kişi de yere düşen Meler'in kafasını tekmeledi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca ile Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin tutuklandı. Koca, 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere 27 Aralık'ta tahliye edildi. Diğer sanıklar da ilerleyen süreçte tahliye edildi. 3 tutuksuz sanık hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'yasak alanlara girme' suçlamasıyla dava açıldı. Koca'ya ayrıca 'tehdit' suçlaması da yöneltilirken, sanık Osman Erkam Can hakkında da 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur Halil Umut Meler ve sanıklar katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hakim esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için savcıya söz verdi. Savcı mütalaasında, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Faruk Koca'nın, diğer sanıklar Osman Erkam Can, Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya ile birlikte sahaya girerek hakemlerin yanına geldiklerini belirtti. Sanık Faruk Koca'nın maçın orta hakemi Halil Umut Meler'e önce 'Seni öldüreceğim' diyerek tehditte bulunduğunu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü kaydeden savcı, sanık Şahin Yunus Şahin ve sanık Kenan Çelikkaya'nın ise yerdeki hakemin çeşitli yerlerine vurarak yaraladıklarını, sanık Osman Erkam Can'ın ise hakem Halil Umut Meler'e tekme atmaya çalıştığını ancak isabet ettiremediğini ifade etti. Halil Umut Meler'in adli tıp raporuna göre, yüzündeki yaralanmanın orta derecede kemik kırığına sebebiyet verdiği ve sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerinin sabit olduğu kaydedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcı, sanık Faruk Koca hakkında, 'Tehdit', 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, sanıklar Çelikkaya ve Şahin hakkında da 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 11 yıl 1 ay 15'er güne kadar hapis veya adli para cezası istedi. Ayrıca, sanık Can hakkında 'Kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Ardından sanık avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Talepleri kabul eden hakim, duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halil Umut Meler Yerel Haberler MKE Ankaragücü Faruk Koca Ankaragücü Güvenlik Rizespor Politika Güncel Ankara Yargı Hukuk Spor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Köfteci Yusuf'a giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A, 4B, 4C ne kadar maaş alırım? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.