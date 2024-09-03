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Ankara Tabip Odası: Okullarda Ücretsiz Yemek Verilmeli

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Ankara Tabip Odası, ekonomik krizin etkisiyle çocuk yoksulluğunun derinleştiğine dikkat çekerek, okullarda ücretsiz sağlıklı yemek verilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) – Ankara Tabip Odası, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde ekonomik krizin etkisiyle çocuk yoksulluğunun derinleştiğine ve bu durumun okullarda sağlıklı öğünlere erişimi güçleştirdiğine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, "TÜİK'in verilerine göre her 10 çocuktan 3'ü yoksul kategorisine girerken, OECD verilerine göre her 5 çocuktan 1'i yeterli ve sağlıklı gıdaya erişemiyor. Okul çağındaki çocuklarımızın gelişimi için bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmelidir" denildi.

Ankara Tabip Odası, 9 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde yazılı basın açıklaması yaparak, devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek verilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, "Okul çağındaki çocuklarımızın gelişimi için bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmelidir. Çocuk yoksulluğunun önüne geçmek hükümetin öncelikli görevleri arasında olmalıdır. Yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşayan kesimlere yönelik bir kamusal destek programı yürürlüğe konmalı, merkezi ve yerel yönetimler önleyici ve etkili politikalar geliştirmelidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sağlıklı beslenmenin çocukların başarılı ve verimli bir eğitim hayatı sürdürmesinde kritik bir rol oynadığı, yeterli ve dengeli miktarda protein, karbonhidrat, vitamin ve mineraller içeren gıdaların tüketiminin çocukların bilişsel kapasitelerini ve bedensel gelişimini olumlu yönde etkilediği belirtildi.

"Her beş çocuktan biri yeterli ve sağlık gıdaya erişemiyor"

Büyüme çağındaki çocukların kas ve kemik sistemine uygun bir beslenme programına ihtiyaç duyduğu ifade edilen açıklamada, ekonomik kriz nedeniyle çocuk yoksulluğunun arttığına ve öğrencilerin okullarda sağlıklı öğünlere ücretsiz erişiminin zorlaştığına dikkat çekilirken, "TÜİK'in verilerine göre her 10 çocuktan 3'ü yoksul kategorisine girerken, OECD verilerine göre her 5 çocuktan 1'i yeterli ve sağlıklı gıdaya erişemiyor" denildi. Yetersiz ve dengesiz beslenme sorunu yaşayan yoksul çocuklarda çabuk yorulma, halsizlik, depresyon, çinko veya demir eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflaması, kabızlık, ödem, diş çürümesi, kemik erimesi, cilt kuruluğu ve anemi gibi sağlık sorunlarının artma olasılığı vurgulandı.

"Çocuk yoksulluğunun önüne geçmek hükümetin öncelikli görevleri arasında olmalıdır"

Öğrenim çağındaki çocukların yüzde 25'inin okula aç gittiği belirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu'nun açıklamasına göre okul yemeği programlarının uygulandığı ülkelerde okul terki ve devamsızlığının azaldığı, akademik başarının arttığı, cinsiyetten kaynaklı ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kaldırıldığı görülmüştür. Çocuk yoksulluğunun önüne geçmek hükümetin öncelikli görevleri arasında olmalıdır. Yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşayan kesimlere yönelik bir kamusal destek programı yürürlüğe konmalı, merkezi ve yerel yönetimler önleyici ve etkili politikalar geliştirmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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