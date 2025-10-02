Ankara Tabip Odası'ndan Şehir Hastaneleri İçin Kamulaştırma Çağrısı

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, Sayıştay'ın 2024 Yılı Denetim Raporu'nda tespit edilen usulsüzlükler ve başlıca sorunlara dikkat çekerek, şehir hastanelerinin kamulaştırılması ve devlet hastanelerinin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Ankara Tabip Odası, "Şehir hastanelerinde usulsüzlükler bitmiyor" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Cebimizden beş kuruş çıkmayacak' şeklinde duyurulan şehir hastaneleri kamu bütçesine yük olmaya devam ederken, bütçe dengelerini ve sağlık hizmeti sunumunu altüst etmektedir. Sağlık Bakanlığı bütçesinden 'Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yapılan Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler' adı altında 2025 yılının ilk sekiz ayında (Ocak-Ağustos) yapılan harcama -bir önceki yıla göre yüzde 19'luk artışla- 76,2 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 bütçesinin yüzde 10'una karşılık gelen şehir hastaneleri genel bütçede kara delik etkisi yaratarak kamu zararına neden olmaktadır. Verilere göre 18 şehir hastanesi için şirketlere 2017-2024 yıllarında yapılan ödeme toplam 132 milyar 367 milyon 346 bin TL'yi bulmaktadır. Akılcılıktan ve bilimsellikten uzak bir şekilde planlanan ve hayata geçirilen şehir hastaneleri, kamunun finansal kaynaklarını her daha fazla tüketirken, yeni usulsüzlükler ve sorunlarla anılmaktadır.

Sayıştay Başkanlığı'nın Eylül ayında yayımladığı 2024 yılına ait 'Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu'na göre Şehir Hastaneleri ile ilgili önceki yıllarda tespit edilen usulsüzlükler ve sorunlar geçtiğimiz yıl da devam etmiştir.

Sayıştay Başkanlığı'nın Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli ile yapılan projelere ilişkin bulgularına göre şirketler kendilerine devredilen çeşitli hizmetlerde taahhütlerine uymadıkları gibi bazı hastanelerde eksik hizmet sundular; projelerde kendilerine tahsis edilen ticari alan sınırlarını aşmayı sürdürdüler; kullanılmayan doğal gaz faturalandırılması yapıldı; sabit ve taşınabilir eşyalar eksik teslim edildi; TSE belgesi olmayan bazı tıbbi cihazlar kullanıldı; planlanan hemodiyaliz üniteleri açılmadı; görüntüleme randevularında ve laboratuvar sonuçlarında ciddi gecikmeler yaşandı. Sayıştay denetiminde bazı Şehir Hastanelerine Sağlık Bakanlığı bütçesinden fazla ödeme yapıldığı, buna karşılık Sağlık Bakanlığı'nın şirketlerden bazı bedelleri tahsil edemediği tespit edildi."

"Şehir hastaneleri kamulaştırılmalıdır"

Açıklamada, Sayıştay'ın 2024 yılı Denetim Raporunda tespit ettiği usulsüzlükler ve başlıca sorunlara yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Sayıştay Başkanlığı'nın bulgu ve tespitlerinin gösterdiği üzere, şehir hastaneleri tüm finansal büyüklüğüne rağmen sağlık hizmetinin sunumunda, organizasyonunda, sağlık insan gücünün ve mali kaynakların planlamasında, teknik ve altyapı boyutunda sorun oluşturan bir modeldir. Şirketler; sözleşmelerin boşluklarından yararlanarak veyahut sözleşme maddelerinden doğan yetki ve sorumlulukları kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak sadece kar amaçlı yaklaşmakta, kamu maliyesinde kayıplara yol açmakta, ikinci ve üçüncü basamak hizmetinin organizasyonunu aksatmaktadır.

Sağlık hizmetleri, şirketlerin ve menfaat gruplarının ekonomik çıkarlarına teslim edilmeksizin, kamu yararı, kamu hukuku ve kamu maliyesi araçları ile üretilmesi ve planlanması gereken faaliyetlerdir. Sağlık hizmetleri, kamusal paradigmada eşit, ücretsiz ve erişilebilir olmalıdır.

Bu kapsamda; Sağlık hizmetleri, kamu yararı doğrultusunda, bölgeler ve iller arası eşitsizliği ortadan kaldıracak şekilde organize edilmelidir. İllerin ve ilçelerin coğrafya, nüfus, altyapı ve ulaşım gibi özellikleri göz önünde bulundurularak, kent ölçeğine uygun devlet hastaneleri inşa edilmelidir. Şehir hastaneleri için kapatılan devlet hastaneleri yeniden açılmalıdır. Kamu imkanları ile modernizasyonu yapılmalı, depreme dayanıklılığı sağlanmalıdır. Şehir Hastaneleri için yapılan sözleşmeler feshedilmeli, kira ve hizmet bedeli ödemeleri sonlandırılmalıdır. Şehir hastaneleri ödemeleri 'tiksindirici borç' kabul edilerek, şirketlere herhangi bir ödeme yapılmamalıdır. Şehir hastaneleri kamulaştırılmalıdır."