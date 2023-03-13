Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: AK Parti ekonomide rotayı Mehmet Şimşek'e çevirdi
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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunun yakından tanıdığı ve güvendiği sürpriz isimleri milletvekili aday listesine dahil edeceği iddiası Ankara kulislerinde dillendirilmeye devam ederken, bu isimlerden birinin de eski Bakan Mehmet Şimşek olduğu öne sürüldü. Şimşek'in seçimlerin ardından önce milletvekili sonra da Hazine ve Maliye Bakanı olacağı, ekonomi yönetiminin başına gelmesiyle birlikte birçok değişikliğin yaşanacağı ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kesinleşirken, Ankara kulisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrodaki yeni yapılaşmayla ilgili önemli adımlar atacağını konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kamuoyunun yakından tanıdığı ve güvendiği sürpriz isimleri milletvekili aday listesine alacağı, bu isimler arasında eski AK Partili milletvekilleri ile eski bakanların yer alacağı" iddiaları sonrası gündeme eski Bakan Mehmet Şimşek'in adı geldi.
Erdoğan'ın ikna ettiği iddia edilen eski Başbakan Yardımcısı Şimşek'in seçimlerin ardından önce milletvekili sonra da Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonomi yönetiminin başına geçeceği öne sürüldü.
Ekonomide köklü değişikliklere gitmeyi planladığı konuşulan Şimşek'in "faiz indirimi politikasını desteklemediği" ileri sürülürken "Deprem felaketi ile birlikte Türkiye ekonomisinin daha iyi yönetilmesi gerekli. Bu nedenle cumhurbaşkanımız Şimşek'e yeniden ekonominin anahtarını verebilir. Ancak Cumhurbaşkanı, faiz artırımına sıcak bakmıyor. Şimşek, kendi ekonomi yöntemlerini uygulamaya geçirmesiyle, uzun vadede Erdoğan ile karşı karşıya gelebilir. Ya da ekonomi yönetimi Şimşek'in de istemiyle baştan ayağa değişebilir" değerlendirmeleri yapılıyor.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre AK Partili kurmaylar şu ifadeleri kullanıyor; "Cumhurbaşkanı, Şimşek'in yabancı yatırımcılarla olan iyi ilişkilerinin Türkiye'ye katmadeğer sağlayacağını biliyor."