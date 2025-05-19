Ankara Kent Konseyi Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı

Ankara Kent Konseyi Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı
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Ankara Kent Konseyi Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı
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Halil İbrahim Yılmaz, sosyal medya üzerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir video paylaşarak, cesaretin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) – Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel video paylaştı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel sosyal medyadan paylaştığı videoda, "19 Mayıs esaret değil, cesareti seçenlerin kutsal yolculuğudur. Cesarete inananlar, esarete boyun eğenleri her daim yener, yenecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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