Ankara gündem haberi: Volkan Memduh Gültekin: Değişim, Ankara'nın Sokaklarında, Mahallelerinde, İlçelerinde Sürüyor

Edinilen Ankara gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Değişim, Ankara'nın sokaklarında, mahallelerinde, ilçelerinde sürüyor” diyerek Ankara’da yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Değişim, Ankara'nın sokaklarında, mahallelerinde, ilçelerinde sürüyor" diyerek Ankara'da yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Volkan Memduh Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları 18 tweetlik bir bilgiselle duyurdu. Değişimin, Ankara'nın sokaklarında, mahallelerinde, ilçelerinde sürdüğünü belirten Gültekin, paylaşımda şunları kaydetti:

"1. ABB Başkanı Mansur Yavaş döneminde Ankara'da yapılan büyük projelerin ve çalışmaların kısa özetini 15 gün önce bir bilgisel ile paylaşmıştık. Peki bunların dışında Ankara'da halkın yaşam kalitesini artıran, halka dokunan ne gibi çalışmalar yapılıyor? Değişim işleyişte.

2. Artık Ankara'da yaz aylarında 23 parkta uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz spor etkinlikleri düzenliyor.

3. Nallıhan'ın Kuş Cenneti, Şereflikoçhisar'ın Tuz Gölü, Beypazarı'nın evleri ve daha fazlası için düzenlenen 'Kent Gezileri' ile hem Ankara tanıtılıyor hem de yerel esnafa katkı sağlanıyor.

4. Ankara Kalesi ve çevresi için elektrikli araçlarla 'Turistik Ring Servisleri' düzenleniyor.

5. Hastaneler, üniversiteler ve OSB'lerin bulunduğu noktalarda günlük sıcak çorba ikramı yapılıyor.

6. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'İnternete erişim hakkı, temel bir insan hakkıdır' söylemiyle başlayan çalışmalar sonucunda, 918 köy, 50 meydan ve EGO otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti veriliyor.

7. Engelli vatandaşlarımız durakta beklerken yaklaşan otobüsün şoförüne bildirimde bulunup sürücünün hazırlık yapmasını sağlayabiliyor. Ayrıca, sürücüler de işaret dili eğitimi alıyor.

8. Engelsiz kreşin açılışı yapıldı, Türkiye'nin en büyüğü. 2 adet Mola Evi ve Alzheimer Merkezi'nde hem sosyal yaşam kalitesi artırılıyor hem de ailelere nefes alınacak vakit sağlanıyor.

9. Yeni açılan Yaşlılar Lokallerinde yaşlı vatandaşlarımız keyifli anlar yaşarken 'Özgür Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'nde sağlığına kavuşmak isteyen vatandaşlarımız tedavi ediliyor.

10. Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım Atölyesi'nde bugüne dek bine yakın tekerlekli/akülü sandalyenin bakım ve onarımı ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Halk Ekmek artık Çölyak hastaları için glütensiz ekmek, simit ve pasta üretiyor.

11. Daha önce hiç kreşi olmayan belediyenin artık 17 adet Çocuk Etkinlik Merkezi var. Başkent Marketlerle kadın kooperatifleri ve yerli birlikler destekleniyor.

12. Kadın Danışma Merkezleri, Kadın Sığınma Evi ve... Ankara'da kadınların saat 19: 00'dan sonra sıradaki durağı beklemeksizin istedikleri yerde otobüsten inebildiğini biliyor muydunuz?

13. Bir öğrenci kenti olan Ankara'da öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli su tarifesi uygulanıyor. Aylık 90 TL'ye 225 binişlik öğrenci abonman kartından sayıları artırılan ücretsiz çamaşır yıkama merkezine kadar birçok alanda öğrencilerin hayatı kolaylaşıyor.

14. ODTÜ Metro İstasyonu'nda da hummalı bir çalışma var: Öğrenci Çalışma İstasyonu. Yakında buranın da açılışı yapılacak. Tabii Kızılay ve Dikimevi istasyonlarındaki İstasyon Kütüphaneleri de unutmamak lazım.

15. 'Park Et Devam Et' projesiyle kendi aracınla metro istasyonuna gidiyorsun, sonrasını metroyla devam ediyorsun. Milli Kütüphane istasyonu aktif, Macunköy'de de bu sistem başlamak üzere.

16. Kesikköprü Yabancı Dil Kampı'nda 230 kişilik öğrenci grupları İngilizce öğreniyor.

17. Belplas şirketinde ulusal ve uluslararası alanda birçok ürün üretiliyor. Türkiye'nin ilk dizel egzoz sıvısı 'Bel-blue' bunlardan biri. Böylece Belediye tasarruf ediyor, vatandaşlar da bu ürünlere e-ticaret sitesinden uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.

18. Değişim, Ankara'nın sokaklarında, mahallelerinde, ilçelerinde sürüyor. Bu özet bilgilerin detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz."