Ankara gündem haberi... Nallıhan'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi Güncel Haberler Ankara haberlerine göre Türkiye genelinde trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik Nalıhan'da da Şehit Hulki Beydili Kavşağında gerçekleşti. Türkiye genelinde trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik Nalıhan'da da Şehit Hulki Beydili Kavşağında gerçekleşti. Etkinliğe Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, Nallıhan İlçe Jandarma Komutanı Hami Akbaba ve öğrenciler katıldı. Yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla yaya çizgileri kırmızıya boyandı. Güncel Kaynak: AA / Taner Demir Hisarcık Nallıhan Türkiye Güncel Haberler

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