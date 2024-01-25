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Ankara-Eskişehir yolunda bırakılan tavşanlar kurtarıldı

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Ankara-Eskişehir yolunda köprü üstüne bırakılan 50'ye yakın evcil tavşandan 32'si hayvanseverlerin günlerce sürdürdüğü kurtarma operasyonlarıyla yakalanarak tedaviye alındı. Tavşanları bırakanlar hakkında soruşturma başlatılmasını isteyen hayvanseverler, tavşanların akıbetine yasal sürece göre karar verileceğini belirtti.

Ankara- Eskişehir yolunda köprü üstüne bırakılan 50'ye yakın evcil tavşandan 32'si hayvanseverlerin günlerce sürdürdüğü kurtarma operasyonlarıyla yakalanarak tedaviye alındı.

Tavşanları bırakanlar hakkında soruşturma başlatılmasını isteyen hayvanseverler, tavşanların akıbetine yasal sürece göre karar verileceğini belirtti.

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler, 19 Ocak akşamı araçla geldiği Ankara-Eskişehir yolunda köprü üstünde onlarca tavşanı yola bırakarak uzaklaştı.

Yola dağılan tavşanları gören sürücüler, hayvan koruma derneklerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, tavşanları kurtarmak için operasyon başlattı. Günlerdir gece gündüz kurtarma çalışmalarına devam eden hayvanseverler, şu ana kadar 32 tavşanı kurtardı, 3 tavşanı da ölü buldu.

Yakalanan tavşanlar, kliniklerde tedavi altına alınırken, hamile olan bir tavşanın tedavi sırasında dünyaya gelen 6 yavrusundan 4'ü hayatını kaybetti.

Doğa Dostu ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Enise Gizay Taştekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol üstüne onlarca evcil tavşan bırakıldığı yönünde gelen ihbar üzerine STK'larla birlikte alana geldiklerini söyledi.

Taştekin, geçen cuma gününden bu yana gece gündüz demeden onlarca kişiyle kurtarma operasyonu düzenlediklerini belirterek, ilk gün yolun ve köprü üstünün tavşanlarla dolu olduğunu ifade etti.

Çalışmalara 5 gündür devam ettiklerini aktaran Taştekin, "Tavşanlardan 3'ü araç çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Burası tam otoban kenarı, burada bir yaşam belirtisi yok." dedi.

Tavşanların bazıları hamile

Tavşanların kim tarafından bırakıldığının bilinmediğini kaydeden Taştekin, "Bir araçla gelinmiş ve bırakılmış çünkü tavşanların sayısı çok fazla. Aldığımız tavşanların bazıları hamileydi. Tavşanları yakalamak için köpek kapanları kullandık, balıkçı filesi var, onlarla çok rahat yakalayabiliyoruz. Mağdur, yaralanmış kedileri yakaladığımız aparatları da burada kullandık, sevdikleri yiyecekleri yanımızda getirdik. Özellikle akşamları çalışma yapıyoruz, hava kararınca ortaya çıkıyorlar." diye konuştu.

Taştekin, tavşanların yoğunlukla köprünün çevresindeki boşluklara sığındığını, oradan çıkarabilmek için köprünün etrafını balıkçı ağı ile sardıklarını, ardından yakalama çalışması yaptıklarını anlattı.

Hava karardığı için tavşanları görebilme konusunda zorluk çektiklerini ifade eden Taştekin, tüm tavşanları kurtarana kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

"Tavşanları buraya bırakmak demek, ölüm demek"

Taştekin, tavşanların bu alana terk edilmesinin kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, "Bu akli olarak yapılabilecek bir şey değil, vicdani olarak da korkunç bir şey. Burada ölen tavşanlar gördük, hava çok soğuk, yağmur yağıyor, buraya atılmaları büyük bir ahlaki problem. Bu tavşanları buraya bırakmak demek, ölüm demek. Kabul edilebilir bir şey değil. Birçok dernek, kuruluş var, keşke buraya atmayıp bize ulaşsalardı." ifadelerini kullandı.

"Soruşturma başlatılmalı"

PATİKARA Hayvan Koruma Derneği kurucu üyesi Mahir Kara, 5. gün yaptıkları çalışma sonucu 16 tavşanı daha kurtardıklarını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kara, kurtarılan tavşanlardan birinin hamile olduğunu, tedaviye alındığı klinikte doğan 6 yavru tavşandan 4'ünün öldüğünü aktardı.

Kurtarılan tavşanların 3 klinikte tedavi gördüğünü belirten Kara, "Tedaviler tamamlandıktan sonra yasal sürece bakmamız gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, belediye savcılık üzerinden soruşturma başlatmalı. Çünkü burada bir suç var, bu tavşanlar suçun delilleri. Hukuki sürecin işleyişine göre tavşanların geleceğini planlayacağız. Kefil olabileceğimiz dernekler sahiplendirmek için önceliğimiz ama kısırlaştırma şartıyla." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Kara Hayvan Hakları Soruşturma Güncel Haberler

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